Wetterskip Fryslân verhoogt uit voorzorg het waterpeil vanwege aanhoudende droogte

Er wordt meer water vanuit het IJsselmeer de provincie ingepompt. Het meeste daarvan wordt gebruikt om de waterstand op peil te houden. Door het zonnige weer en het gebrek aan neerslag verdampt momenteel ook veel water.

Het gemiddelde waterpeil in de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) is al twee centimeter hoger gezet dan normaal. De komende dagen wordt het boezempeil verder verhoogd met gemiddeld nog eens twee centimeter, gemiddeld tussen 50 tot 48 centimeter beneden NAP.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort over de gehele provincie Fryslân is op dit moment gemiddeld 72 millimeter. Dat is zo’n 15 millimeter meer dan het langjarig gemiddelde en ongeveer vergelijkbaar met het neerslagtekort in het droge jaar 2018 rond deze tijd.