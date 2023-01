Wetterskip Fryslân laat de gemalen op volle toeren draaien, Woudagemaal nog niet in actie

In het Hooglandgemaal van Stavoren is het donderdagochtend een hels kabaal: alle vier pompen staan op volle sterkte aan. Dagelijks wordt hier acht miljoen kuub aan water weggepompt, van de Friese boezem naar het IJsselmeer. Met als gevolg dat de waterstand in de Friese boezem op dit moment op een goed niveau staat.

Donderdagochtend om 7.00 uur lag het peil in Fryslân drie centimeter lager dan het streefpeil. ,,Dat hebben we gedaan omdat we voorgemaald hebben vanaf het weekend", vertelt Piet van der Hoek van Wetterskip Fryslân. ,,We dachten dat er nog veel meer neerslag zou komen, maar dat is meegevallen."

Woudagemaal

De collega's van Waterschap Zuiderzeeland in Flevoland hebben donderdagochtend het monumentale gemaal Wortman in Lelystad moeten inschakelen om het overtollige water in die provincie weg te krijgen.

Zo ver is het in Fryslân nog niet, zo vertelt Van der Hoek. ,,Aan het begin van de week leek het er wel op dat het Woudagemaal moest worden ingeschakeld, maar dat heeft alles te maken met hoeveel neerslag er komt." Uiteindelijk viel dat dus mee.

Toch blijft de optie er altijd om het oude stoomgemaal in te zetten. Vooral dit weekend worden de weerkaarten goed in de gaten gehouden. Want niets is zo veranderlijk als het weer.