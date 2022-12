Wetterskip Fryslân geeft biodiversiteit ruimte in water én op land

Dat staat in het 'Utfieringsplan bioferskaat' dat het dagelijks bestuur deze maand heeft vastgesteld. Het is gemaakt in opdracht van het algemeen bestuur, dat hier 200.000 euro voor uittrok. Dit geld besteedt Wetterskip Fryslân de komende drie jaar aan de uitvoering en aanstelling van een aanjager die het belang van biodiversiteit (rijkdom aan planten- en dierensoorten) bewaakt bij grote projecten en in de dagelijkse praktijk.

‘Yn ús behears- en ûnderhâldswurk lizze in protte kânsen om ek daliks wat te dwaan foar it fergrutsjen fan it bioferskaat. Om derfoar te soargjen dat sokke kânsen herkend wurde, stelle wy no dizze oanjager oan’, zegt dagelijks bestuurslid Frank Jorna.

Minder maaien en passende zaadmengsels

Rond de 27 eigen rioolwaterzuiveringsinstallaties is winst te behalen. De meeste staan op terreinen van een paar hectare die eerder vooral regelmatig werden gemaaid. Met de beheerders bekijkt Wetterskip Fryslân in hoeverre minder maaibeurten, het planten van inheemse bomen en struiken en het inzaaien van passende kruidenmengsels bijdragen aan meer biodiversiteit.

Het waterschap zet specifieke zaadmengsels in die passen bij de streek en grondsoort. Die zijn ook te gebruiken op polderdijken wanneer hieraan wordt gewerkt. Zulke kruiden trekken insecten aan. Ook kunnen ze met hun wortelstelsel bijdragen aan de stevigheid van dijken.

Natuurvriendelijke oevers

Als het gaat om de biodiversiteit in en om het water wil Wetterskip Fryslân onderscheidend zijn. In Fryslân en het Groningse Westerkwartier zijn al veel maatregelen toegepast voor de Europese Kaderrichtlijn Water die bijdragen aan de biodiversiteit. Zo is er meer dan 100 kilometer aan natuurvriendelijke oevers aangelegd en kregen meren ondiepe zones waar het goed toeven is voor planten en dieren.