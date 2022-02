Wetterskip Fryslân doet inspectieronde na de storm Eunice

FRYSLAN - De waterstand heeft gisteravond met 3.24 meter boven N.A.P zijn hoogste stand bereikt bij Harlingen. De combinatie van springtij met zeer zware windstoten maakte dat de dijken er flink van langs kregen. Van 21.30 tot ca 00.45 uur is er dijkbewaking ingezet voor de dijkvakken Zurich – Zwarte Haan. Ook op de eilanden was het Wetterskip de hele nacht alert. Vanochtend is bij laag water een inspectieronde gedaan. Uit deze inspectieronde is gebleken dat de dijken zich goed hebben gehouden.