Wethouwer Bakker nimt derde Sneker stripboek fan Theo Jaasma in ontfangst

Sneek- Der moesten fanavend stoelen bij tidens de presentasybijeenkomst fan Theo Jaasma syn derde Sneker strikboek over ut illústere duo Kloris & Ko. Sufeul besoekers waren der. De presentasy was bij Boekhandel Van der Velde in de Krúzebroederstraat. Wethouwer Mirjam Bakker fan de gemeente Súdwest-Fryslân nam ut earste eksemplaar in ontfangst. Bakker sprak in har dankwoard, úteraard in ut Snekers, waardearende woarden over ut Stadsfrys en de andere minderheidstalen in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Taal kenne je nyt kope, wel stimúleare

“Ik bin hier heel blij met”, sprak Bakker na ut in ontfangst nimmen fan ut boek. “Ik fyn ut súperleuk at ik dan wear in ut Snekers kan prate, want ok ik bin opgroeid met dy taal. Omdat der bij oans in de gemeente feul mear talen sproken wurde as ut Frys, fonnen wij as gemeente SWF ut ok un goeie saak om de stadstalen te subsidiearen. Taal kenne je nyt kope en ut Snekers en al dy andere minderheidstalen binnen Súdwest-Fryslân binne faak de taal fan ut hart en dy kenne je deur un subsidy wel un steuntsje in de ruch brúke. Dat probeare wij op dizze manier te doën. Ut is dan ok fantastys dat dit boek ut earste eksemplaar is dat út dizze subsidypòt un bijdrage krijt. Ut sú moai weze at der bij Boekhandel Van der Velde straks un aparte oudeling komt met útgaven in ut Snekers. Ut snekers mut gewoan un plak krije. At ik met iemand praten gaan, doën ik dat faak in ut ABS, Algemeen Beskaaf Snekers. Frystalegen skakele dan over op ut Nederlaans. Dan denk ik, toe nou, iedereen mut prate op de manier wêrbij hij òf sij sich prettech foele. Dêrom probeare wij met dy subsidy ut praten in eigen taal te stimúlearen”, aldus de wethouwer fan kultuer.

Interview

Hille Faber útgever ( Utjouwerij De Ryp) fan ut boek interviewde foarou an de overhandeging fan ut earste eksemplaar Theo Jaasma over de tòt staankomming fan ut derde deel. An ut end fan ut interview fertelde Jaasma dat hij al wear druk bezech is met ut fierde deel. “En dat sal in kleur weze”, wú de kunstenaar nòch wel even kwyt.