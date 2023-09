Wethouders Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren tekenen nieuwe overeenkomst met Groen Doen

Oudemirdum –Wethouders Luciënne Boelsma van De Fryske Marren en Henk de Boer van Súdwest-Fryslân hebben op donderdag 21 september de verlenging van de overeenkomst met NME Groen Doen, het netwerk voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie in de regio Sudwest Fryslan, ondertekend. Dat is goed nieuws, want daarmee is de financiering van het netwerk tot 1 januari 2028 weer vastgelegd en kunnen 92 basisscholen Groen blijven Doen!

Het ondertekenen vond plaats in Bezoekerscentrum Mar & Klif in Oudemirdum, waar op dat moment leerlingen van groep 3 van It Finster uit Workum bezig waren met de ‘quest-route’ en opdrachten van het natuurpad ‘Kees Koolmees’. Na afloop van het officiële tekenmoment hebben de enthousiaste leerlingen de wethouders namens alle basisschoolleerlingen uit beide gemeente ook een ondertekend document aangeboden omdat zij graag op excursie gaan en gebruik maken van het aanbod van Groen Doen. Voorafgaand aan het officiële tekengedeelte konden de genodigden meekijken tijdens de excursie en heeft Fedde Bergsma verteld over zijn natuurterrein het Slauerhoff. Als particulier stelt hij dit terrein open voor publiek en Groen Doen ontvangt elk voor- en najaar diverse schoolgroepen voor natuurpaden in dit prachtige stuk gebied. Naast het Slauerhoff worden de paden van Groen Doen ook aangeboden op andere locaties in de gemeente zoals gebieden van de natuurorganisaties Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en natuurmonumenten maar ook op het terrein van andere particulieren, stichtingen en de gemeente.

Groen Doen doet echter nog veel meer

Het netwerk Groen Doen biedt alle basisscholen in beide gemeenten de mogelijkheid om met de klas op een laagdrempelige manier aan allerlei activiteiten op het gebied van natuur en duurzaamheid deel te nemen. Het afgelopen jaar zijn er diverse leerlijnen ontwikkeld op het gebied van natuur, duurzaamheid, erfgoed, voeding en techniek. In deze leerlijnen biedt Groen Doen allerlei excursies aan, bijvoorbeeld naar een (kinder)boerderij, bos of schaapskudde, maar ook een bezoekje aan het Jopie Huisman Museum en het Woudagemaal. Hiernaast worden er gastlessen verzorgd op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie en er is zelfs een theatervoorstelling over duurzaamheid voor kleuters. Ook heeft Groen Doen een goed aanbod met leskisten, opgezette vogels/dieren en natuur in klas pakketten. Zo verrijken de scholen hun onderwijs met échte ervaringen en leren de kinderen zorgvuldig om te gaan met hun leefomgeving.

Groen Doen is een afdeling van de stichting Erfgoed, Natuur en Landschap en is gevestigd in het bezoekerscentrum Mar en Klif. Het werk van Groen Doen wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeente Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren.