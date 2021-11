Wethouders ondertekenen nieuwe overeenkomst met Groen Doen

OUDEMIRDUM – Bij de Kapschuur van Staatsbosbeheer in Bos Elfbergen werd donderdag de overeenkomst voor Groen Doen verlengd. Wethouder Roel de Jong van De Fryske Marren en zijn collega van Súdwest-Fryslân Erik Faber hebben daarvoor hun handtekening gezet. Groen Doen is het netwerk voor Natuur- en duurzaamheidseducatie in de regio Sudwest Fryslan.

Met de ondertekening is tot 1 januari 2024 de financiering van het natuur educatieproject weer vastgelegd, waardoor 87 basisscholen in de regio groen kunnen blijven doen. De handtekeningen werden gezet in het bijzijn van onder andere de leerlingen van groep 2b van de Sint Maartenschool uit Bolsward die het Dassenpad liepen.

Laagdrempelig

Groen Doen biedt alle basisscholen in beide gemeenten de mogelijkheid om met de klas op een laagdrempelige manier aan allerlei activiteiten op het gebied van natuur en duurzaamheid deel te nemen. Het Groen Doen aanbod bestaat uit allerlei gastlessen en excursies, bijvoorbeeld naar een (kinder)boerderij, bos of schaapskudde, maar ook een bezoekje aan het Jopie Huisman en het Woudagemaal hoort erbij. Zelfs theatervoorstellingen over duurzaamheid kunnen via Groen Doen worden geboekt.

Ook het boeken van gastlessen op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie kan via Groen Doen. Hiernaast heeft Groen Doen een goed aanbod met leskisten en natuur in klas pakketten. ,,Zo verrijken de scholen hun onderwijs met échte ervaringen en leren de kinderen zorgvuldig om te gaan met hun leefomgeving'', laat de organisatie weten.

Groen Doen is een afdeling van de stichting Erfgoed, Natuur en Landschap en is gevestigd in het bezoekerscentrum Mar en Klif. Het werk van Groen Doen wordt mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeente Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren.