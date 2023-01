Wethouder Rietman opent eerste Toeristisch Overstap Punt (TOP) van gemeente Súdwest-Fryslân

WOUDSEND - Op vrijdag 10 februari om 14.00 uur verricht wethouder Michel Rietman in Woudsend de officiële opening van het eerste Toeristisch Overstap Punt (TOP) in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Een Toeristisch Overstap Punt is het startpunt voor een heerlijke fiets- of wandeltocht in een landelijke omgeving. Bij een TOP-locatie staat een zuil met meer informatie en deze bevindt zich altijd nabij het fiets- en/of wandelknooppuntnetwerk. In Fryslân zijn inmiddels 16 van deze locaties.

De TOP-zuil van Woudsend staat aan de Lynbaen bij Aquacamping en Jachthaven De Rakken. Vakantiegangers en dagjesmensen kunnen er hun auto parkeren en vanaf deze plek het Nationaal Landschap Zuidwest Friesland verder ontdekken met prachtige fiets-, vaar,- en wandelroutes. Dichter Jelle Bangma heeft speciaal voor deze locatie het mooie gedicht ‘Hjir by de Rakken’ geschreven. Dit gedicht staat op de zuil van TOP-locatie Woudsend.

Meer informatie over de TOP-locatie van Woudsend is te vinden op: https://marrekrite.frl/fietsen/toeristische-overstappunten/top-woudsend/