Wethouder Petra van den Akker op werkbezoek bij het Kazemattenmuseum

SNEEK- Vrijdag 14 oktober 2022 bracht Petra van den Akker, wethouder cultuur van de gemeente Súdwest-Fryslân, een werkbezoek aan het Kazemattenmuseum. Zij liet zich informeren over het reilen en zeilen van het museum en over de toekomstplannen.

Het museum ziet er indrukwekkend uit. Zichtbaar is het enthousiasme waarmee vrijwilligers het museum runnen, aldus de wethouder.

Zij was ook benieuwd naar de toekomstplannen. Wat dat laatste betreft zijn er veel ontwikkelingen op Kornwerderzand. De versterking van de Afsluitdijk, maar ook de komst van de Vismigratierivier, zijn van grote betekenis voor het museum. Na de vervanging van de huidige bruggen is het museum goed bereikbaar, ook voor bezoekers voor wie de steile trappen bij de huidige brug een onneembaar obstakel zijn.

De komst van de Vismigratierivier zal naar verwachting over enkele jaren veel bezoekers trekken. Verwacht wordt dat daardoor ook het vlakbij gelegen Kazemattenmuseum meer bezoekers zal trekken.

Samenwerking

Positief is de wethouder ook over de samenwerking van het Kazemattenmuseum met andere musea. De gemeente juicht deze samenwerking toe en ondersteunt deze ook. Samen met vier andere “oorlogsmusea” - Bezoekerscentrum Mar & Klif, De Tiid/Titus Brandsma, Museum Bescherming Bevolking in Grou en Museum Warkums Erfskip/de Oorlogszolder - zijn onder meer fietsroutes rond en tussen de vijf musea ontwikkeld. De gemeente heeft al geïnvesteerd in het opzetten van een samenwerkingsverband van alle musea in Súdwest-Fryslân. De komende tijd moet deze samenwerking gestalte krijgen.

Wethouder Van den Akker sprak haar waardering uit voor de vrijwilligers. In het museum is te zien dat zij met hart en ziel betrokken zijn. Door de uitbreiding van het museum de laatste jaren, maar ook door de eisen die anno 2022 aan een museum worden gesteld, zijn veel vrijwilligers nodig. Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook altijd van harte welkom. Er zijn zoveel verschillende werkzaamheden dat er voor iedereen wel een interessante klus is.