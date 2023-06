Wethouder Marianne Poelman over sluiting Antonius en Tjongerschans: De eindstreep is nog niet gehaald!

De plannen voor een nieuw ziekenhuis in Joure en de sluiting van de ziekenhuizen in Heerenveen en Sneek roepen veel reacties op. Het nieuwe ziekenhuis moet ervoor zorgen dat er ook in de toekomst aan de zorgvraag kan worden voldaan.

SNEEK- Het plan om ziekenhuizen Antonius in Sneek en Tjongerschans in Heerenveen op termijn te sluiten, is slecht gevallen in de betreffende gemeenten. Ze hekelen de gebrekkige communicatie en maken zich zorgen over de bereikbaarheid van de zorg.

Communicatie

De communicatie was nu niet bepaald sterk, want u zei dat u gisteren verrast was over het naar buiten komen van de plannen om de beide ziekhuizen te sluiten.

“Inderdaad het verraste ons als gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân. En dan met name dat er gekozen is voor één scenario, zonder openbaar onderzoek. Wij hebben geen idee welke argumenten daar achter hangen tot nu toe. We kregen maandagmiddag half 5 een telefoontje dat er dinsdag een persmoment zou zijn. Dat verraste dus zeker.”

Waarom verraste dat telefoontje?

“Er was een afspraak dat na de zomer het Gupta rapport ( Gupta is het onderzoekbureau, red.) openbaar zou worden. Met daarin de argumenten en de overtuiging te kiezen voor een scenario en dat het met ons gedeeld zou worden. En dat hebben wij niet gezien. Het verrast mij dat je als bestuurder bij een hele belangrijke keuze, zoals dit, niet gekend wordt. Je legt toch die verschillende scenario’s naast elkaar? Er ligt een uitdaging, een probleem, als het gaat om het personeel in de zorg, knappe koppen en slimme handen. Nogmaals dat heb je samen op te lossen.”

Wist het college van B&W van de gemeente Súdwest-Fryslân er nu niets van dat de persconferentie zou komen?

“Nee! Nogmaals, dat hoorden wij maandagmiddag half 5.

Ook de lokale pers, zowel die van Heerenveen en Sneek, is niet uitgenodigd voor die persconferentie…

“Dat is typerend als het gaat om draagvlak en betrokkenheid, laat ik het daar op houden.”

Ben u naar die persconferentie in Heerenveen geweest?

“Nee, het was in Heerenveen.”

Dat maakt toch niets uit?

“Ik weet niet of het wat uitmaakt, maar waar het mij om ging dat wij ook de boodschap niet wisten. Ik zat in een stand van ‘wat gebeurt hier?’

Nu, 24 uur later. Hoe staat u er nu in?

“Ik heb gewoon een rotdag gehad. Tot gisteravond laat en vanochtend hebben we overleg met Heerenveen. Ik heb de lijn opgezocht vanuit het college naar een lobbygroepje van de vaste Tweede Kamercommissie. Die zijn hier nu heel hard mee bezig. We hebben hen gevraagd: Hoe kan dit? Morgen is in ieder geval een debat met de minister over deze zaak. Dat is onze beïnvloedinglijn, maar het ziekenhuis heeft gelijk het is niet ons besluit. Los van het feit dat ik het besluit niet begrijp.”

Maar het raakt de gemeente Súdwest-Fryslân wel degelijk, Antonius heeft 3000 mensen in dienst.

“Dat vind ik als wethouder ook ingewikkeld, als bestuurder maak je een keuze en geeft perspectief. Je hebt iets op te lossen. Maar nu laat je ons achter. Je gaat weg, maar wat krijgen we ervoor terug. Waarom is het. Je moet mensen uitleggen waarom deze keuzes worden gemaakt. En dat mis ik.”

Wat kan het college van SWF nu dan wel doen?

Wat we vandaag hebben gedaan is onderzoeken welke procedure een ziekenhuis heeft te volgens de wet. De minister heeft voorschriften hoe ziekenhuizen bij dit soort mega keuzes zich hebben te verhouden tot inwoners en andere betrokkenen. Bijvoorbeeld het weghalen van acute zorg kan niet zomaar zonder slag of stoot. De zorgverzekeraar en het ziekenhuis hebben zich aan die spelregels te houden. Daar mogen we lokaal wat van vinden in dit geval. Wat ons betreft is het een onacceptabel proces en ‘brike’ communicatie. Je kunt niet een heel inwonersgebied als Súdwest-Fryslân in verwarring en verwondering achterlaten over ‘hoe nu verder’.

Ben u ook in verwarring?

“Wij zijn gewend dat je dit soort keuzes met de samenleving doet. Dat doe je niet op deze manier. Hoe mooi was het geweest dat je in gezamenlijkheid in september/oktober een keuze voorgelegd had gekregen. Maar dat is niet zo!”

U wist toch dat er een onderzoek was?

“Ja, en dat wil ik ook wel gezegd hebben. We hebben de ziekhuizen en de zorgverzekeraar ook gevraagd om de betreffende raden te informeren. Ze hebben toegezegd dat ze dit nu toch voor de zomer gaan doen. Het is hun besluit. En ondertussen kunnen wij gaan kijken het proces te beïnvloeden. Daar zet ik vol op in. De lijn met de Tweede Kamer, de lijn met de minister. Maar voorop staat dat er een oplossing moet komen die bereikbare en kwalitatieve zorg garandeert. ‘Scenario Joure’ alleen is daar in onze ogen niet de oplossing voor.”

Is het definitief exit met het Antonius Ziekenhuis?

“De eindstreep is nog niet gehaald. Er moet nog heel veel worden besloten. Wat denk je van de huisartsen, van de verloskundigen. Wat gaat deze beslissing de komende tien jaar nog doen?”