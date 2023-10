Wethouder Marianne Poelman bezoekt koffieochtend in wijkgebouw de Buurtvalk

Reden genoeg voor wethouder Marianne Poelman om vandaag een bezoek te brengen aan de koffieochtend in wijkgebouw de Buurtvalk in Sneek. Dit is één van de activiteiten die deze week wordt georganiseerd tijdens de Week van de Ontmoeting. Wethouder Poelman sprak hier met buurtbewoners van Het Eiland en zette samen met Anke Haanstra (vrijwilliger bij de Buurtvalk), Henrica van der Veen (directeur Sociaal Collectief) en Chantal van Arensbergen (Ministerie van VWS) een handtekening onder het landelijke actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’. Met als doel zich samen in te zetten om eenzaamheid onder alle leeftijdsgroepen te verminderen.

Samen tegen eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot probleem in Nederland. ‘Terwijl de oplossing soms heel klein en simpel is’, legt wethouder Marianne Poelman uit.‘Een kop koffie drinken met iemand of meedoen met activiteiten in de buurt. Ik wil daarom iedereen vragen: bezoek eens een buur, bel eens wat vaker die oude vriend(in) of zeg mensen op straat gedag’, benadrukt Poelman.

Gezond ouder worden

In de gemeente Súdwest-Fryslân werken veel organisaties samen in de aanpak tegen eenzaamheid. Met het project Gezond Ouder worden, waar maar liefst 21 partijen bij zijn aangesloten, zijn al mooie stappen gemaakt. Zo gaan vrijwilligers in verschillende dorpen bij oudere mensen langs om te horen hoe het gaat en om te kijken of ze nog contact hebben met familie, buren of vrienden. Op deze manier ondersteunen we ouderen om contact te houden en mee te blijven doen met activiteiten in de buurt.

‘We maken mooie stappen, maar zien ook dat we er nog lang niet zijn. Vandaag benadrukken we dat door aan te sluiten bij het landelijke actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid. En daar past dit moment, de koffieochtend in de Buurtvalk, heel mooi bij. Want ontmoeten en meedoen begint met contact maken’, zegt Marianne Poelman.

Doe mee en kom erbij!

Het landelijke motto van Eén tegen Eenzaamheid is: ‘Doe mee en kom erbij!’. In Súdwest-Fryslân doet de gemeente samen met Stichting Sociaal Collectief mee aan deze week. In de wijk Het Eiland organiseert Rosa de Weerd, opbouwwerker bij Sociaal Collectief, verschillende activiteiten in wijkgebouw de Buurtvalk, zoals samen eten of een kledingbank. ‘Deze activiteiten zijn zo belangrijk voor de mensen in de buurt. Ze zorgen ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, mensen voelen zich minder eenzaam. Iedereen is welkom en kan langskomen,” geeft Henrica van der Veen, directeur bij Sociaal Collectief, aan.

Ook op andere plekken in Súdwest-Fryslân worden deze week activiteiten georganiseerd in het kader van de ‘Week van de Ontmoeting’. Het volledige programma staat op: https://www.stichtingsociaalcollectief.nl/week-van-de-ontmoeting/