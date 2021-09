Wethouder Faber reikt gratis GFT-container uit

SNEEK- Vandaag reikte wethouder Erik Faber een gratis GFT-container uit aan OBS de Oudvaart in Sneek. Zo kunnen alle kinderen, juffen en meesters hun afval nog makkelijker scheiden. Bijbehorend krijgen de leerlingen van groep 5 binnenkort een gastles over afvalscheiding van Groen Doen. Na afloop ontvangen ze een gratis GFT-emmertje voor in de klas.