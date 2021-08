WOUDSEND- Na de wateroverlast in Woudsend is er kritiek op de gemeente Súdwest-Fryslân. Het is niet voor het eerst dat er sprake is van wateroverlast en met de gemeente zou al jarenlang overleg zijn over het verbeteren van het riool. Wethouder Erik Faber begrijpt de zorgen, maar zegt dat het verbeteren van het riool het probleem niet oplost.

Wethouder Erik Faber van gemeente Súdwest-Fryslân heeft gisteren de situatie in Woudsend gezien: "Wat je dan meemaakt is toch wel verschrikkelijk voor mensen, straten die blank komen te staan, kelders die onderlopen. Dit wil je niet meemaken. Ik vind het knap hoe veel mensen in Woudsend meteen de handen uit de mouwen staken, veel complimenten voor de inwoners van Woudsend."

Hij heeft op plaatsen waar de schade groot was met de mensen gesproken: "Ik heb met een paar mensen gesproken, ik ben ook nog bij de zeilschool geweest, die heeft flink wateroverlast gehad."

Oplossing

De kritiek uit het dorp is dat er al jaren over dit probleem gesproken wordt, maar er niets gedaan wordt. Volgens Faber was het riool bijna aan de beurt: "Het riool staat voor 2022 op de planning, en op dit moment zijn we al bezig met de voorbereiding. De oplossing zal niet alleen in het riool zitten, maar ook in de verstening in Woudsend. Het is een hele stenige omgeving, dus het water kan ook moeilijk weglopen."

Een deel van het probleem zou toegeschreven kunnen worden aan een tekort aan groen in de straten. "De straten zijn zelf erg stenig, met weinig bomen. Maar ook de tuinen zal wat aan gebeuren moeten." Er moet dus meer gebeuren dan alleen het vernieuwen van het riool. "Het riool, dat klopt, dat moeten we aanpassen. In 2022 gaat dat gebeuren, maar dit soort regenbuien zal je met een nieuw riool ook niet zomaar oplossen."

Er wordt nu gekeken of het onderhoud eerder kan beginnen. "Je probeert het zo te doen dat het in één keer goed gaat op een efficiënte manier en dat vergt veel voorbereidingstijd. Ik kreeg ook al de vraag of we het kunnen vervroegen, die vraag heb ik ook meteen uitgezet, dat we het zo snel mogelijk doen. Ik hoop dat dat kan."

Niet tegen te houden

Volgens Faber kan de gemeente zelfs met nieuwe riolering zulke grote hoeveelheden regenwater niet tegenhouden. "Nee, daar moet ik heel eerlijk over zijn. Die klimaatverandering dat zien we al, dat heeft echt consequenties. Niet over twintig jaar, maar nu. Een onderlopende straat, ik denk dat dat wel een toekomstbeeld is, dat dat overal zomaar kan plaatsvinden."

En dat probleem vraagt volgens hem om meer veranderingen dan alleen een nieuw riool: "Op korte termijn stenen uit de tuin. Voor de lange termijn is het het energieverbruik en de CO2-uitstoot echt verminderen. Elke kleine bijdrage helpt."