Wethouder Bauke Dam opent nieuw kunstgrasveld korfbalvereniging De Waterpoort

SNEEK- Wethouder Bauke Dam heeft woensdagmiddag het nieuwe kunstgrasveld van korfbalvereniging De Waterpoort in Sneek geopend. De wethouder deed dit door actief mee te doen aan een training van de jeugdige korfballers in het groen-wit.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het vervangen van het oude kunstgrasveld op sportcomplex Het Schuttersveld in de Noorderhoek. Naast het nieuwe kunstgrasveld heeft de vereniging met 160 actieve korfballers ook geïnvesteerd in nieuwe palen en standaards.

“Het is een multifunctioneel veld, en kan naast het korballen ook gebruikt worden voor voetbal, maar het hoofddoel is toch korfbal”, liet algemeen bestuurslid Hessel Dijkstra weten.

Het veld is eigendom van de gemeente Súdwest-Fryslân, waarbij korfbalvereniging De Waterpoort de hoofdhuurder is. Marcel Zwart, beleidsadviseur Sport en o.a. verantwoordelijk voor de buitensport accommodaties over het veld. “Het veld is inderdaad multifunctioneel te gebruiken. Ook de buurt maakt er gebruik van en op Het Schuttersveld zitten meerdere verenigingen. Ook een kinderopvang mag gebruik van het veld maken. Als gemeente zijn wij uiteraard blij met deze accommodatie dat onder alle weersomstandigheden geschikt is om te gebruiken.”

Nieuw kunstgrasveld

Het oude veld lag er al vanaf 2006 en was finaal versleten. Het veld wat er nu ligt voldoet aan de nieuwste eisen en inzichten. “Er zit geen extra rubber meer, het is ingestrooid met zand. Van deze velden liggen er nog niet veel in Nederland. Het is sowieso het eerste in zijn soort voor Súdwest-Fryslân”, aldus Zwart.

Het veld is aangelegd door de Anthea Group, die actief zijn in de bouwsector maar ook sportaccommodaties in hun portefeuille hebben. Het oude veld is volledig gerecycled en het zou zomaar kunnen zijn dat wat ooit een Sneker korfbalveld was, nu een paaltje langs de weg is.

Bijzondere dag

Voorzitter Harco Zwaan sprak voorafgaande aan de opening van het nagelnieuwe kunstgrasveld over een bijzondere dag in de historie van De Waterpoort. Dat deed hij in aanwezigheid van de ‘grote stichter’ van de vereniging Job Benedictus. De officiële oprichtingsdatum van De Waterpoort was op 26 oktober 1971. De eerste drie decennia werd er gespeeld op het Kaatsland in Sneek.

Vrijwilligers

Wethouder Sport Bauke Dam opende niet alleen het nieuwe kunstgrasveld, maar nam tijdens deze bijeenkomst ook even gebruik van de gelegenheid om aanwezige vrijwilligers te bedanken. ‘Want daar zijn wij als gemeente Súdwest-Fryslân erg blij mee, jullie zijn continu bezig voor de Mienskip!”

Na een korte toespraak ging bij de wethouder de blazer uit en met een groen-witte clubsjaal om de nek, bemoeide Dam zich actief met de training en opende op deze manier het veld.