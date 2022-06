Wetenschap & Techniek op de Thomas van Aquinoschool in Sneek

“We waren zelf al bezig met het realiseren van een techniekruimte dus deze pilot sloot hier perfect bij aan. Het project loopt inmiddels ruim een half jaar en we zijn erg enthousiast. Nog veel belangrijker is dat de kinderen erg blij, gemotiveerd en betrokken zijn!”

De start

“We begonnen de pilot met het nadenken over een visie en het vaststellen van de einddoelen. Wat willen we bereiken en waarom gaan we dit eigenlijk doen? Dit hebben we samen met het team gedaan en we beseffen ons dat dit een erg belangrijk onderdeel is. Na het schrijven van de visie en het vaststellen van de doelen zijn we gaan kijken naar hoe we invulling kunnen gaan geven aan het behalen van de doelen. Hoe laten we de lessen aansluiten op bestaande methodes en waar kunnen we de verdieping zoeken? We zijn daarnaast ook bezig met de ontwikkeling van digitale geletterdheid. Op welke vlakken kunnen we dit combineren? Kortom, een groot project, waar we zeker nog niet klaar mee zijn.”

Het verloop

“Een kleine twee maanden geleden zijn we met 3 groepen gestart met het geven van technieklessen. Het doel hiervan is om te experimenteren en zaken uit te proberen. Een deel van de groep werkt met het technisch lego dat we hebben aangeschaft. Het andere deel van de groep gaat met verschillende materialen aan de slag. Binnenkort gaan we evalueren en bespreken we wat er goed gaat en waar we tegenaan lopen. Dit gaat ervoor zorgen dat we komend schooljaar kunnen starten met alle groepen waarbij we de meeste problemen al hebben opgelost. De leerlingen uit de pilotgroepen zijn ontzettend enthousiast. Ze vinden het erg leuk om bezig te zijn met technisch lego maar ook om dingen te maken van materialen. Ze zijn aan het onderzoeken en ontwerpen en dat zorgt voor een hoge betrokkenheid.”

Hoe nu verder

“De mogelijkheden op gebied van W&T en digitale geletterdheid zijn erg groot. Je kunt het daarnaast goed combineren met WO. Het belangrijkste voor ons is dat we kinderen voorbereiden op een wereld die sterk veranderd en waar veel van kinderen wordt verwacht als het gaat om techniek en digitale vaardigheden. Ook hebben we nog ruimte om een 3D printer te bestellen en gaan we aan de slag met ruimte waar kinderen zelf video’s kunnen gaan opnemen. We zijn er nog lang niet maar aangezien er nu al met veel enthousiasme wordt gewerkt kan het alleen maar een succes worden!”