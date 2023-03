Werner van der Meer zegeviert in zware editie Tijdrit van Warns

WARNS- Afgelopen zaterdag was het weer tijd voor de traditionele seizoensopener van de WV Snits-kalender. In het zuidwestelijke puntje van de provincie stond de Tijdrit van Warns op het programma. Werner van der Meer ging het beste om met de zware weersomstandigheden en zette de beste tijd neer, gevolgd door Kay Pronk en Gert Mulderij.

Zo’n vijftig deelnemers waagden de reis naar Warns, waar een 8,9 kilometer lange tijdrit wachtte met als slotklim het Rode Klif. Op het laatste stuk naar de finish hadden de deelnemers windkracht 6/7 tegen, wat het een hele uitdaging maakte om boven te geraken. Daar stond tegenover dat er met de wind in de rug snelheden rond de 70 kilometer per uur gehaald werden.

Bij de jeugd waren het WV Snits’ers Ilse Bloemsma (D1) en Levi Koopmans (H1) die voor het eerst deelnamen aan een tijdrit. Zij zetten tijden van 19:05 en 16:27 neer. Bij de D2 wist de nationale topper Maureen Abma, deze winter goed voor meerdere titels op de baan, te winnen in een tijd van 15:01. Zij werd gevolgd door Eke van der Meulen met 17:04. In de H2-categorie gingen de WV Snits-mannen Huub Adema, Roan Lenis en Twan Vlagsma de strijd met elkaar aan. Lenis bleek met 11:58 nipt de betere van Vlagsma.

Bij de D3 was het Lyke Rots die de dagzege greep in 12:50, op ruime afstand gevolgd door Meriam Bauman en Susanne Pathuis. Bij de Dames met licentie (D4) stond er geen maat op Nederlands kampioen Manon de Boer. Zij klokte 12:09 en zag Larissa Drysdale en ploeggenote Fleur Smith als tweede en derde eindigen in de daguitslag.

In de masterscategorieën bij de heren waren het bekende namen die met de dagzeges aan de haal gingen. In de H6 versloeg Klaas Bolks, Sjaak van Hal met slechts één seconde verschil. In de H5 stond er geen maat op Gerrit Henk Hutten, die met 11:28 een zeer nette tijd neerzette en ook hoog eindigde in het totale dagklassement. WV Snits’er Laurens Taekema was in de H4 met 11:43 de beste. Ten slotte zette Juup Kuperus zijn succesvolle tijdritcompetitie van 2022 voort met de dagzege bij de H3 in een tijd van 11:37

De top-5 van de totale daguitslag kwam bij de mannen van de H7 vandaan. Werner van der Meer maakte zijn favorietenrol (vorig jaar strandde hij op 4/10 van een seconde van de winst in Warns) waar en bolde na 11:06 over de finish. Kay Pronk werd tweede in 11:14 en de derde plaats was nipt voor Gert Mulderij in 11:16, die Wieger van der Wier op krap een seconden van hem zag eindigen.

Na de geslaagde opener in Warns, zal de Kalas Tijdritcompetitie op woensdag 17 mei vervolgd worden met de Tijdrit van Lemmer bij de Hopweg. Vervolgens strijkt het peloton op zaterdag 10 juni in Flevoland neer voor de Tijdrit van Urk en op zaterdag 19 september staat de Tijdrit van Harich op de planning. Het streven is om nog één tijdrit aan de competitie toe te voegen.

Top-5 overall

1. Werner van der Meer (H7), Woudsend 11:06

2. Kay Pronk (H7), Warmenhuizen 11:14

3. Gert Mulderij (H7), Elim 11:16

4. Wieger van der Wier (H7), Marum 11:17

5. Wessel Lange (H7), Feerwerd 11:25

Uitslag D1

1. Ilse Bloemsma, Blauwhuis 16:27

Uitslag H1

1. Levi Koopmans, Terherne 19:05

Uitslag D2

1. Maureen Abma, Wolvega 15:01

2. Eke van der Meulen, Stiens 17:04

Uitslag H2

1. Roan Lenis, Wolvega 11:58

2. Twan Vlagsma, Bolsward 12:00

3. Huub Adema, Sneek 14:45

Uitslag D3

1. Lyke Rots, Haren 12:50

2. Meriam Bauman, Jonkersvaart 13:47

3. Susanne Pathuis, Marum 14:07

Top-3 H3

1. Juup Kuperus, Leek 11:37

2. Ronald Brouwer, Lelystad 12:01

3. Sander van Kuppeveld, Oldenzaal 12:15

Top-3 D4

1. Manon de Boer, Leeuwarden 12:09

2. Larissa Drysdale, Heerenveen 12:49

3. Fleur Smith, Groningen 12:50

Top-3 H4

1. Laurens Taekema, Sneek 11:43

2. Evert-Jan Veldkamp, Roden 11:49

3. Bastiaan van de Kraan, Hoogeveen 11:56

Top-3 H5

1. Gerrit Henk Hutten, Hardenberg 11:28

2. Marc van der Linde, Elburg 11:44.126

3. Arjen Bos, Bolsward 11:44.880

Uitslag H6

1. Klaas Bolks, Hardenberg 13:49

2. Sjaak van Hal, Deventer 13:50

3. Cor de Witte, Makkum 14:16

Top-3 H7

1. Werner van der Meer, Woudsend 11:06

2. Kay Pronk, Warmenhuizen 11:14

3. Gert Mulderij, Elim 11:16