Werkzaamheden Rotonde Sneek-Oost beginnen maandag

SNEEK - Zoals al eerder aangekondigd is de rotonde Sneek-Oost gesloten van maandag 3 juli tot en met vrijdag 28 juli vanwege wegwerkzaamhden. Op de toerit naar de rotonde bij tankstation Esso wordt een extra rijstrook aangebracht. Ook op de rotonde zelf komt een extra rijstrook. Daarnaast vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats.

Tijdens de werkzaamheden zijn de afrit Sneek-Oost en de rotonde afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt via bebording ter plaatse omgeleid. Voor (brom)fietsers is de hinder minimaal.

Relatief kleine ingreep

Het is een van de eerste maatregelen om de verkeersdoorstroming op de rotonde te verbeteren. Met name in de spits ontstaan naar de afritten Sneek-Oost op de stadrondweg N7 vaak lange files en dat levert gevaarlijke situaties op. Volgens gemeente Súdwest-Fryslân gaat het om een relatief kleine ingreep die alvast wat lucht moet verschaffen voor het verkeer tijdens de drukke spitstijden.

Meer informatie werkzaamheden wegen Sneek

Heeft u vragen over de werkzaamheden in en rondom Sneek? Kijk op de website Wegen in en rondom Sneek dicht | Rijkswaterstaat.