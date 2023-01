Werkzaamheden brug Spannenburg gaan morgen niet door

“De weersvoorspellingen zijn toch slechter dan in eerste instantie gedacht. De werkzaamheden kunnen niet veilig uitgevoerd worden. In samenspraak met de aannemer, de provincie Fryslân en de gemeente De Fryske Marren zoeken we een nieuwe datum”, laat Rijkswaterstaat weten.

Overleg

De werkgroep van gezamenlijke overheden overlegt vrijdag. Vanuit de transportondernemers is de wens ontstaan om ook een overleg op te starten samen met vertegenwoordigers van dorpsbelangen, (transport) ondernemers, recreatiesector en andere direct belanghebbenden om oog te houden voor elkaars problematiek en het onderzoek en oplossing nauwlettender te kunnen volgen. Vandaag hebben vertegenwoordigers van de provincie en de beide gemeenten, die van Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, weer overleg gehad.

Ondertussen wordt in de landelijke media ook al volop aandacht aan de problematiek besteed, zo stond vandaag een artikel over het bezoek van minister Mark Harbers aan het aquaduct in De Telegraaf en is er vanavond in het NOS-journaal een item over de afsluiting.

Dat de problematiek van de brug bij Spannenburg al veel langer speelt maken de foto’s die Douwe Bijlsma in 2018 maakte duidelijk. Toen werden er in verband met vallende betonbrokken noodmaatregelen getroffen bij de Spannenburger brug

