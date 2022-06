Werkzaamheden aquaduct Houkesloot

SNEEK - Donderdag 9 juni om 19.00 uur gaat het aquaduct van de Houkesloot twee dagen dicht voor onderhoud. De wanden worden schoon gespoten en geschilderd en er vindt reparatie aan de voegen in het asfalt plaats. Daarnaast wordt de riolering doorgespoten en ook de bufferkelder onder het aquaduct wordt schoongemaakt.

Verder is het een goed moment om de pompen in de kelder te beoordelen en de verlichting te checken. Zaterdag 11 juni om 20.00 uur gaat het aquaduct weer open. Er staan borden langs de weg die omleidingsroutes aangeven. Even vervelend, maar daarna ligt het aquaduct er weer spic en span bij!