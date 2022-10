Werkzaamheden aan waterkeringen in recreatiegebied De Potten

SNEEK - Ook in waterrijke gebieden waar het draait om watersport en recreatie is het belangrijk om daar waar nodig droge voeten te houden. Daarom worden waterkeringen in recreatiegebied De Potten momenteel verstevigd en/of opgehoogd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Wetterskip Fryslân en zijn in september begonnen. Zo wordt de kering in de berm naar het bungalowpark opgehoogd en ook langs het Pottenstrand is de kering opgehoogd en verbreed. Op meerdere plaatsen in het recreatiegebied worden werkzaamheden verricht.

Waterkeringen zijn lage of hoge dijken of damwanden langs een vaart of een meer. Om het achterliggende gebied te beschermen tegen wateroverlast, bijvoorbeeld bij extreme regenval, is het nodig dat waterkeringen worden verhoogd of verstevigd, zodat deze weer aan de eisen voldoen. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot medio november.