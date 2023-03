Werkzaamheden aan het spoor - Van 3 tot en met 21 april bussen in plaats van treinen tussen Sneek en Stavoren

SNEEK - Er is van 3 tot en met 21 april geen treinverkeer mogelijk tussen Sneek en Stavoren. Dit komt door geplande werkzaamheden aan het spoor in verband met de dassenburcht bij Molkwerum. Arriva zet bussen in. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd van 30 tot 60 minuten op dit traject.

De treinvervangende bus tussen Sneek en Stavoren sluit aan op de trein van Leeuwarden naar Sneek en omgekeerd. Tussen IJlst en Sneek blijven taxi’s rijden. De taxi’s brengen reizigers uit IJlst naar Sneek, zodat ze vanaf daar met de trein naar Leeuwarden of met de treinvervangende bus naar Stavoren kunnen reizen. Ook zet Arriva in het weekend van 22 en 23 april bussen in plaats van treinen in tussen Leeuwarden en Stavoren, vanwege werkzaamheden aan het spoor.

De dienstregeling van het vervangende busvervoer vind de reiziger op de website van Arriva onder het kopje ‘Werk aan het spoor’: www.arriva.nl/werkaanhetspoor.

Inchecken op de stations

Voor het vervoer met een treinvervangende bus hebben reizigers een geldig vervoerbewijs nodig, zoals een ov-chipkaart. De reiziger moet hiermee ingecheckt zijn bij het station van vertrek en weer uitchecken bij het station van bestemming. Het is helaas niet mogelijk om fietsen mee te nemen in de treinvervangende bus.

Reistijd

Vanwege de langere reistijd kunnen bestaande aansluitingen met overige treinen en bussen niet worden gegarandeerd.