Werktijd Bouw & Techniek: speciale aandacht voor bouw & techniek!

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Werktijd Bouw & Techniek.

“Uitzendbureau Werktijd is in 2001 opgericht door 2 Friezinnen; wij zijn actief op de arbeidsmarkt in Noord-Holland met vestigingen in Sneek, Heerenveen, Buitenpost en Wolvega. In onze werkwijze worden wij gedreven door een flinke portie Fryske nuchterheid; hard werken en met beide benen op de grond! Ben je op zoek naar een baan in de bouw of techniek? Werktijd heeft een ruim aanbod vacatures.

Wij hebben vacatures op alle niveaus. Een vaste baan, detacheren en uitzenden behoren bij ons tot de mogelijkheden. Heb je belangstelling voor de bouw-, metaal-, infra, elektro- of installatietechniek? Wij faciliteren ook diverse opleidingen die passend zijn bij jouw interesse!

Werktijd staat voor snel handelen, een 24/7 bereikbaarheid, korte lijnen en volledige aandacht voor de medewerker. We houden van ons werk en onze passie delen wij daarom graag met onze opdrachtgevers en (potentiële) medewerkers tijdens het Werkfestival!”

Smidsstraat 5, kantoor 47A, 8601 WB Sneek | https://werktijdbv.nl/

