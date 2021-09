Werkfestival Súdwest-Fryslân opnieuw groot succes

SNEEK-Vanmorgen heeft wethouder Bauke Dam van de gemeente Súdwest-Fryslân het derde Werkfestival geopend. Het festival ‘waar ondernemers in Súdwest Fryslân verbinden’. Het festival op het terrein van Hoekstra Transport in Sneek trok honderden bezoekers.

“Het grote verschil met de voorgaande edities is dat de arbeidsmarkt veranderd is. De ondernemers zoeken allemaal mensen. We hebben hier vandaag 80 bedrijven die zich presenteren, die stuk voor stuk goede werknemers zoeken. Er zijn meer vacatures dan er werkzoekende zijn. Dat is nieuw. De werkgevers moeten er echt aan trekken en dat biedt ook weer kansen”, zegt Christien Lycklama à Nijeholt een van de organisatoren van het Werkfestival. “Voor mij is dit evenement geslaagd dat degenen die werk zoeken in ieder geval een gesprek hebben gehad met een potentiële werkgever. Er hebben zich vandaag 1000 mensen aangemeld om het festival te bezoeken.”

In verband met de nog altijd heersende coronamaatregelen is de opzet van de markt iets ruimer opgezet, maar de gezelligheid die het terrein uitstraalt heeft er niet onder te lijden. De veelkleurige paraplu’s, een idee van medeorganisator Nora Warmerdam, geven het geheel een kleurrijke aanblik.

Wethouder Bauke Dam, ook na de opening nog lang op het festival aanwezig, liet weten dat hij trots is op de veerkracht van het MKB in Súdwest-Fryslân.

“Ik ben ook heel blij dat ik nu na de corona ellende niet meer alleen via de digitale weg met ondernemers en werkzoekende hoef te praten. Het festival is laagdrempelig en wij als gemeente Súdwest zijn dan ook heel blij met dit festival. Je merkt ook aan de ondernemers dat die vooruit willen kijken na corona. Op dit moment is er dan ook echt behoefte om te bouwen op De Hemmen 3, veel ondernemers hebben ons dit laten weten”, aldus de wethouder.