Werkfestival Súdwest-Fryslân-deelnemer: maak kennis met Visser Transporten uit Bolsward

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor!

Maak kennis met Visser Transporten uit Bolsward!

“Bedrijven, overheden, particuliere en zakelijke dienstverleners worden steeds belangrijker en hebben behoefte aan het snel en goed kunnen leveren van goederen. Goede kwaliteit en prijs zijn natuurlijk daarbij belangrijk. Maar het is ook belangrijk om daarnaast te voldoen aan snelheid, flexibiliteit en betrouwbare levering.

En dat is precies wat we doen. Met de grootst mogelijke aandacht voor het logistieke proces leveren we precieze en adequate leversnelheid die uniek is in de branche. Wij zijn Visser Transporten Bolsward. Het team bestaat uit gemotiveerde mensen, die we omschrijven als creatieve, ondernemende, betrokken vakmensen. We maken werk van opleiding en training van en voor onze mensen. Het team en ons wagenpark zorgen voor een breed inzetbaar palet van transport oplossingen waarmee we goederen met zorg en aandacht behandelen.‘’

De Marne 239 | 8701 MH Bolsward | https://www.vissertransporten.nl/index.php/nl/