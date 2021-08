Werkfestival Súdwest-Fryslân-deelnemer: maak kennis met Markt23

SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor!

Markt23 is gevestigd is op een mooie en historische locatie, in het voormalige Hotel De Wijnberg aan de Marktstraat in Sneek. Een plek om te ontmoeten en waar je van harte welkom bent voor een ontbijt, lunch, diner, borrel en sinds mei 2021 ook kunt overnachten. “Wij willen onze passie voor eten en drinken delen in een sfeervolle omgeving voor een breed publiek. Het draait bij ons om gastvrijheid in de breedste zin van het woord. Onze Markttoppers laten dit graag zien tijdens het Werkfestival Súdwest-Fryslân."

“Tevens zijn wij opzoek naar nieuwe Markttoppers om ons team te versterken. Ben jij degene die dat ‘onsje meer’ weet te serveren én te verkopen? Dan maken we graag kennis met je!”

Ook met jouw bedrijf in de schijnwerpers? Ga dan naar www.werkfestivalswf.nl en meld je bedrijf aan!

Benieuwd naar de deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân?