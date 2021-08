Werkfestival Súdwest-Fryslân-deelnemer: maak kennis met Lokaal55

SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor!

Net als voorgaande jaren is Lokaal 55 te Sneek weer aanwezig! Een industriële plek aan het water, waar ze je gastvrij ontvangen voor iedere gelegenheid, zakelijk of privé. Zo kun je er vergaderen, lunchen, borrelen, dineren in het Grand Café, genieten van tapas of een barbecue in de tuin aan de Houkesloot, cupcakes maken of taarten decoreren, een kookworkshop of kookles op maat volgen of wijnen proeven in het Wijnlokaal. Tevens ligt er aan de kade een vloot voor een verblijf op en aan het water. Ook catering thuis of op het werk verzorgen zij. Als lokaal en dynamisch horecabedrijf geven ze graag een indruk van het reilen en zeilen op de werkvloer. Met wie maakt Lokaal 55 kennis tijdens het Werkfestival Súdwest-Fryslân?

Oude Oppenhuizerweg 55 | 8606 JB Sneek | https://lokaal55.nl/

