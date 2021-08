Werkfestival Súdwest-Fryslân-deelnemer: maak kennis met Autoschade van Kalsbeek

SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor!

Het familiebedrijf Autoschade van Kalsbeek startte als garage in Scharnegoutum en verhuisde in 1987 naar Sneek. In 1995 splitste het autoschadeherstelbedrijf zich van de garage, en ging verder onder de naam Autoschade Van Kalsbeek BV. In 2005 realiseerde Autoschade van Kalsbeek een nieuw pand aan de Pottenbakkersstraat op het industrieterrein de Hemmen in Sneek.

Wat voor diensten leveren jullie?

Autoschade van Kalsbeek helpt bij de afhandeling van schade aan de auto. Van ruitschade tot kleine schade en de administratieve afhandeling ervan, behoren tot onze diensten. We hebben nu ook het keurmerk GroenGedaan. Dit staat voor reparatie, herstel en onderhoud op een duurzame manier. Eveneens zijn wij aangesloten als FOCWA Totaal Schadeherstel. FOCWA geeft ons advies op het gebied van sociaal, juridisch, economisch en technisch gebied. Om als bedrijf goede kwaliteit en vakmanschap te kunnen leveren, voldoen wij aan de FOCWA-lidmaatschap eisen.

Wat gaan de bezoekers en mededeelnemende ondernemers daarvan zien tijdens het Werkfestival Súdwest-Fryslân?

Wij vallen onder het landelijke netwerk van A.A.S. Schadeherstel. Met meer dan 80 aangesloten schadeherstelbedrijven betekent dit dat er in iedere regio een vestiging te vinden is. Kenmerkend voor dit netwerk is klantgerichtheid, maatschappelijke betrokkenheid, vakmanschap en ontzorgen. Deze waarden dragen wij uit aan onze collega’s onderling en onze klanten. Op 18 september delen wij dit dan ook graag met alle bezoekers en andere ondernemers!

https://autoschadevankalsbeek.nl/ | Pottenbakkersstraat 7 | 8601WS Sneek

