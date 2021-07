Werkfestival Súdwest-Fryslân-deelnemer: maak kennis met Automobielbedrijf Jaarsma uit Hartwert

SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Automobielbedrijf Jaarsma!

“In onze ogen moet een auto vrijheid geven, hier zorgen wij graag voor!” Zo laat Automobielbedrijf Jaarsma weten. “Onze missie is om iedereen van dienst te zijn bij onderhoud en aanschaf van zijn of haar auto."