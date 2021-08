Werkfestival-deelnemer uitgelicht: maak kennis met GOGO Metaal uit Bolsward

SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met GOGO Metaal.

GOGO-Metaal vestigt zich in 1999 op industrieterrein de Marne in Bolsward. Opgericht door Violeta en Mitika Gogoneata. Het startte allemaal met de wil om hun kennis en kunde op het vlak van metaalbewerking onder eigen naam in praktijk te brengen. GOGO Metaal is als toeleverancier goed in zowel ‘specials’ als de in seriematige productie. Een familiebedrijf dat zich inzet om juist de vaak onmogelijk lijkende producties gedaan te krijgen. Wij zijn een dynamisch familiebedrijf met een hecht, toegewijd team dat sociaal bewogen is en het hart op de juiste plaats heeft. Door onze maatschappelijke betrokkenheid zijn we in staat om flexibel op te treden en met onze klant mee te denken. We geloven we in creatieve oplossingen, hoge mate van betrokkenheid en een persoonlijke benadering. We zijn transparant en eerlijk.

Bij GOGO Metaal werkt een hecht, toegewijd team aan de meest uiteenlopende producten. Doordat wij constant investeren in de nieuwste machines en procesverbeteringen zijn wij in staat om onze klanten binnen een korte tijd een kwalitatief hoogwaardig product te leveren.

Onze klanten bevinden zich in de meest uiteenlopende segmenten; van mega jachtbouw tot leverancier van medische systemen. Dat brengt tegelijk met zich mee dat ook het werk zeer afwisselend is. GOGO-Metaal is continu in beweging in een dynamische wereld die volop kansen biedt. Hierdoor zijn we altijd op zoek naar aanpakkers die graag met ons het avontuur willen aan gaan!

