Werken bij Livera: Parttime assistent bedrijfsleidster

Ben jij diegene die ervoor zorgt dat de klant met een glimlach naar buiten gaat?

Heb jij iets met lingerie, bad- en nachtkleding en voel jij je verantwoordelijk voor de teamprestaties?

Dan hebben wij een leuke job voor jou.

Reageren kan tot 20 februari a.s.

Interesse? Stuur jouw CV per mail + foto of breng deze langs in de winkel in Sneek.