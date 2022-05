Werkcongres Súdwest Fryslân 'Schaarste bestaat niet': workshops

1 – Er is talent in overvloed mar jo moatte it sjen kinne, daarom HeyJij!

In “The War for Talent” is het essentieel dat jouw bedrijf bekend staat als een bedrijf waarvan men zegt “Jaaaa daar wil ik bij horen!”. Hoe pak je dat aan als ondernemer? Het is tijd voor een frisse kijk op talent, organisatie en cultuur. Stop met traditioneel aangeleerd denken en doen. Start met werken en handelen vanuit natuurlijk en aangeboren talent. Want werk- en denkniveau, een diploma en een cv allemaal zaken die gaan om wat iemand weet of kan. HeyJij denkt dat het juist gaat het om wie iemand is en wat een persoon kan toevoegen aan jouw organisatie. De huidige markt vraagt om in te spelen op de snel veranderende omgeving en de behoefte van (potentiële) medewerkers. HeyJij heeft een uniek en eigen concept waarmee wij ondernemers/ bedrijven helpen bij het anders kijken naar mensen en daarmee vinden, boeien en binden van mensen. In onze workshop gaan wij jou alles vertellen over de ontwikkeling van een olifant (huh? ja een olifant!). En wij willen jou inspireren en laten ervaren wat de kracht van HeyJij is. Deze workshop wordt verzorgd door HeyJij! 2 – Profile Dynamics – Hoe wil jij het verschil maken? Gemotiveerde mensen maken het verschil!

In mijn beleving past er geen one size fits all beleid als het gaat om je personeel. Elk mens is namelijk uniek en vraagt om een speciale benadering. Want jij als ondernemer gunt ook al jouw werknemers een optimaal werkgeluk. Want dan wordt werken plezierig en komt het de arbeidsproductiviteit ten goede. Maar hoe kan je daar zorg voor dragen? Je hebt ook geen zeeën van tijd om elke werknemer veel persoonlijke aandacht te geven. Daarnaast kun je je afvragen wat drijft mijn medewerker? Want aan sociaal wenselijke antwoorden kan je vaak te weinig mee. Tijdens mijn workshop laat ik je graag mijn aanpak ervaren hoe ik een drijfveren analyse van Profile Dynamics inzet om jouw werknemers te binden en te boeien. Daarom bied ik u graag een eigen Profile Dynamics rapport aan zodat u het zelf kunt ervaren tijdens de workshop. Jannes Schuiling

3 – Hoe belangrijk zijn vacatureteksten (nog)?

Recruitment is tegenwoordig eigenlijk gewoon marketing. Hoe verkoop jij jouw bedrijf onder je toekomstige medewerkers? Hoe zorg jij ervoor dat jouw vacatures zo aantrekkelijk mogelijk worden voor jouw doelgroep? Wat is een goede vacaturetekst? En is dit eigenlijk (nog) wel belangrijk? Hoe maak je jouw vacatures online goed zichtbaar en vindbaar? En hoe spreek je jouw doelgroep optimaal aan en hoe beweeg je ze tot solliciteren?

In deze workshop neem ik je mee in de laatste ontwikkelingen binnen vacature marketing. Van de vacature intake, doelgroepen, persona’s en wervingstekst tot de online optimalisatie. Zodat jij het optimale resultaat uit jouw vacature haalt. Ik sla een brug tussen Recruitment & Marketing. Ik adviseer en help bij de implementatie van een gedegen recruitment proces, het neerzetten en inrichten van een sterk Employer brand en het ontwikkelen en vormgeven van goede jobsmarketing. Chiel Hoekstra

4 – Open Hiring, andere manier van werven en (om)denken!

Een baan zonder sollicitatiegesprek en cv! Maar hoe dan? Kan dat zomaar?

Een landelijk opererende horeca keten zette vorig najaar de eerste vacatures uit via Open Hiring®. De ervaringen zijn zo positief dat ze deze manier van werven nu gaan uitbreiden naar 40 vestigingen door het hele land. Met Open Hiring® snijdt het mes voor deze werkgever aan twee kanten. Ze willen nog meer inzetten op inclusief werkgeverschap en werken aan de groei van hun bedrijf en de medewerkers. “Wij willen sowieso alle mensen een kans geven, maar nu in deze tijd van tekorten is het extra mooi om zo nieuwe collega’s te werven”. Een voorbeeld vanuit de praktijk. Wij nemen u kort mee in het ontstaan en de uitgangspunten van Open Hiring en welke rol UWV kan spelen in de ondersteuning, implementatie en voortgang van Open Hiring®. Op basis van een aantal (succesvolle) praktijkvoorbeelden en middels een open discussie krijgt u een beeld of Open Hiring® 1 van de oplossingen kan zijn voor het vinden van personeel in deze krappe arbeidsmarkt. UWV Werkbedrijf biedt werkgevers ondersteuning en advies op het gebied van personele vraagstukken (denk aan werving & selectie personeel en advies inzake subsidies, regelingen en financiële voordelen). UWV werkt nauw samen met de Friese gemeenten, het onderwijs en andere sociale partners binnen het samenwerkingsverband FryslanWerkt. Hester Roosjen en Marcel Keizer verzorgen deze workshop.

5 – Hire on Mindset en Develop on Skills

Hamilton Bright is continu bezig met haar Employee Life Cycle om de jonge medewerkers een omgeving te bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen, zowel zakelijk als privé. De ‘millennials’ en ‘generatie-Z’ vergen een nieuwe aanpak. Hierop wordt vol ingezet. De slogan luidt: ‘Hire on mindset, develop on skills.” Het is van groot belang om juiste kandidaten aan te trekken. Je huidige medewerker zijn je ambassadeurs – zij hebben een grote bijdrage aan je Employer Brand – wij nemen je mee in hoe je, je huidige medewerkers kunt inzetten om de juiste kandidaten voor jou bedrijf aan te trekken. Het opzetten van Campus Recruitment is ook een onderdeel waar we je graag in mee willen nemen. Op Recruitmentvlak, maar ook in HR zijn er bij ons ontwikkelingen. Kom er tijdens deze Workshop achter hoe onze Hire on Mindset en Develop on Skills werkt. Workshopleiders: Annettine Dijksta en Klaske Hornstra

6 – Bereik nu de werknemers van de toekomst en ontwikkel een contactstrategie!

Hoe kom je in contact met jongeren?

De krapte op de arbeidsmarkt noodzaakt bedrijven om in een vroeg stadium in contact te komen met jongeren. Maar jongeren krijgen meer dan 3.600 boodschappen per dag te verwerken. In print, digitaal, multimediaal. Dus hoe val je als bedrijf(stak) nog op in die boodschappenbrij? Wacht niet tot je vacatures hebt, maar ontwikkel een contactstrategie met een horizon van twee tot vijf jaar. De kunst is om jongeren jouw bedrijf te laten ervaren. Om inspirerende ontmoetingen te creëren. Wat daarbij wel of niet werkt? Ontdek het tijdens onze workshop arbeidsmarkt en jongerencommunicatie. Door met jongeren in gesprek te gaan. In deze workshop kun je al je vragen kwijt. Disclaimer: de antwoorden die je krijgt zijn soms eerlijker dan je van jongeren verwacht. Steeds meer mensen vinden een nieuwe baan via hun persoonlijke netwerk: 35% in 2022 ten opzichte van 32% in 2021 (Randstad, 2022). Zij hebben meer vertrouwen in wat hun vrienden, bekenden en familie (online) zeggen over de organisatie waar ze werken dan in de gelikte wervingsteksten die ze op vacaturesites lezen. Je huidige medewerkers kunnen hier – als de ambassadeurs van jouw werkgeversmerk – dus een belangrijk verschil maken en daarmee een van je belangrijkste en meest effectieve wervingstools zijn. Denk dus ook aan je huidige employee experience. In de workshop benaderen wij vanuit experience design de totale ervaring van een medewerker binnen een organisatie – van het eerste contact tot een eventueel vertrek (employee journey) – op de punten (touchpoints) waar deze beïnvloedbaar is. Deze workshop wordt verzorgd door DST experience agency.

Datum: 18 Mei 2022

Tijd: 16:30 - 21:45

Locatie: Hotel Van der Valk Sneek

Wil jij weten waarom Schaarste niet bestaat? Meld je dan nu aan via https://werkfestivalsneek.nl/aanmelden/