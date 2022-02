Werkbezoek CDA Súdwest-Fryslân aan Poiesz DC Sneek

SNEEK - In het kader van de Gemeenteraadverkiezingen heeft CDA Súdwest-Fryslân een werkbezoek gebracht aan het distributiecentrum en hoofdkantoor van Poiesz Supermarkten in Sneek.

Onderwerp van gesprek was het aandeel regioproducten in het assortiment, en de kansen voor regionale producenten om producten via de supermarkten van Poiesz af te zetten.

In een mooie presentatie hebben Commercieel Directeur Harrie Westra en Commercieel Manager Vers, Albert Hagen laten zien dat Poiesz met 69 supermarkten een zeer sterke verankering heeft in Noord-Nederland. Met regionale inkoop bij bijvoorbeeld akkerbouwers, een tomatenkweker en een groep melkveehouders geeft Poiesz toegevoegde waarde aan producten waarbij extra inzet is gepleegd voor weidevogels en natuur, of het inzetten in de productieketen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het warme hart voor de regio klopt ook voor de vele sportverenigingen die profiteren van een bedrag van ruim vijfhonderdduizend euro aan sponsoropbrengsten dat jaarlijks door Poiesz en haar klanten middels acties bij elkaar wordt gebracht.

In het gesprek werd stil gestaan bij de kracht van regionale netwerken, de druk op de arbeidsmarkt en opleidingen voor ambachten als slager, kaasmaker en groentespecialist. Otto Jan Bokma van Kaasboerderij “de Nylander” uit Workum gaf een toelichting op het familiebedrijf waarmee ze in een ambachtelijk aanbod voorzien, met een prachtig nieuw winkelconcept in Workum.

Het was voor het CDA Súdwest-Fryslân een gastvrij en rijk werkbezoek, aan een bijna honderdjarige supermarktformule. Met haar 5200 medewerkers is Poiesz een zeer belangrijke werkgever in onze gemeente en Noord-Nederland, waarmee het CDA Súdwest-Fryslân de lijntjes graag kort houdt.