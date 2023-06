Werk van Han Reeder te bezichtigen op 3 tentoonstellingen

De groepstentoonstelling “Water, wind en wolken” vindt plaats in het Fries Scheepvaartmuseum en wordt woensdag 5 juli geopend door Gerrit Hiemstra. Te zien is het werk van 29 kunstenaars, geselecteerd door curator Gerben Groenhof. Van Reeder hangt er een acryl-schilderij, een tweeluik met als titel: z.t.

Solotentoonstellingen

De twee solotentoonstellingen vinden beide plaats in het kader van Tsjerkepaad 2023, vanaf zaterdag 1 juli tot en met zaterdag 9 september. De kerken zijn zaterdags open van 13.30 uur tot 17.00 uur.

In het middeleeuwse kerkje van Westergeest, de Martinuskerk hangen foto’s uit zijn project “Nissen”. Voor de laatste keer, want hiermee sluit Reeder de reeks exposities rond dit thema af; extra lage prijzen dus, want het is opruiming, ook wat betreft de laatste exemplaren van het boek “Nissen, licht, vensters en beelden in middeleeuwse kerken”.

Voor meer informatie: www.tsjerkepaad.nl/overzicht kerken/westergeest-martinus-kerk

Sibrandabuorren

Het kerkje van Sibrandabuorren, de Sint Maartenskerk, presenteert foto's van “Bloemstillevens”, een fotoproject waar Reeder al een paar jaar aan werk: uiteenlopend van realistisch tot verregaande abstractie. Een aantal opnames hebben een link met de plaatselijke collectieve permacultuurtuin “Us Hôf”: opnames van eetbare bloemen. En een diapresentatie geeft alvast een kijkje in zijn nieuwste plannen: een boek met als onderwerp: een aantal Tulpen.

