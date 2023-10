Werk Prinses Margriettunnel duurt nog zeker meer dan een jaar

UITWELLINGERGA - Rijkswaterstaat laat weten dat het werk aan de Prinses Margriettunnel in de A7 nog zeker meer dan een jaar gaat duren. De planning is dat de werkzaamheden, die begonnen in juni, eind 2024 kunnen worden afgerond.

In de zomer is men begonnen met het opnieuw in de grond verankeren van de tunnel. Dit gebeurde omdat door een constructiefout de tunnel december vorig jaar abrupt moest worden gesloten voor het verkeer. Eén van de tunneldelen kwam omhoog door de druk van het grondwater. Om dat op te lossen worden er nu 1450 nieuwe trekankers aangebracht.

In augustus kwam bij de werkzaamheden ook een andere tunnelmoot omhoog. "Wij hopen dat de tunnel eind 2024 volledig te gebruiken is voor verkeer", zo legt woordvoerder Anne van der Meer van Rijkswaterstaat uit. "Dat lijkt ver weg, maar dat is echt wel een uitdaging."