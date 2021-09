Werk mee aan herstel Fries agrarisch Cultuurlandschap

SNEEK- Van 4 oktober tot en met 8 november 2021 gaat een subsidieregeling open voor het herstellen en inrichten van het agrarisch cultuurlandschap, met het oog op een aantrekkelijk landschap, meer natuur en biodiversiteit. De subsidie is bedoeld voor agrarische collectieven, natuur- en landschapsorganisaties, waar agrariërs en particulieren bij aan kunnen haken. De subsidie valt onder de maatregelen van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). In totaal is € 3.120.000 beschikbaar.