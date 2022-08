Werk aan de weg

WOMMELS- Van 29 augustus tot en met 16 september 2022 werkt provincie Fryslân aan de N359 (Westergoawei). In die periode is de weg van kruispunt Burgwerd (Schwartzenbergweg) tot kruispunt Wommels-Zuid (Hottingawei) volledig afgesloten voor verkeer.

Kruispunt Wommels-Zuid is afgesloten op 30 en 31 augustus en op 5, 8 en 12 september. Wommels is dan alleen bereikbaar via kruispunt Wommels-Noord (Berkwerterleane).

Doorgaand verkeer op de N359 kan omrijden via Sneek over de A7, de N354 en de N384.

Het openbaar vervoer rijdt tijdens de afsluiting een alternatieve route. Meer informatie over het openbaar vervoer vindt u in de bussen, bij de haltes en op www.arriva.nl/halte.