Wereldtop aan start schaatsshow De Zilveren Bal

O.a. olympisch kampioene Erin Jackson, Miho Takagi, Femke Kok, Yuma Murakami, Dione Voskamp en Hein Otterspeer staan aan de start van ‘s werelds snelste schaatsshow.

Zevende editie

Het is alweer de zevende editie van het sprintersbal. “In 2016 vond de eerste editie plaats. In de jaren daarna is het toernooi erg gegroeid en de komende editie hebben we daar nog een schepje bovenop gedaan. We staan aan de vooravond van een bijzondere editie kan ik beloven”, aldus toernooidirecteur Jan Ykema. Hij vervolgt: “In 2020 en 2022 hebben we veel last gehad van corona. We hopen woensdag 8 maart weer heel veel mensen in de Elfstedenhal te verwelkomen”.

Internationaal deelnemersveld

Het deelnemersveld is op z’n zachtst gezegd indrukwekkend te noemen. Zo staat olympische kampioene Erin Jackson aan de start en kan zij stevige concurrentie verwachten door bijvoorbeeld ambassadrices Femke Kok en Dione Voskamp. Ook de olympisch kampioene van de 1000 meter, Miho Takagi, doet mee en liet eerder dit seizoen al zien een geweldige 100 meter in de benen te hebben met een tijd van 10.49.

Bij de heren staan de oud-winnaars van 2022 en 2019 aan de start. Bjørn Magnussen won de laatste editie en is tevens de ambassadeur van het evenement. Yuma Murakami laat het hele seizoen al zien dat hij in topvorm is. Zo werd hij tweede in de wereldbeker en schaatste tijdens de wereldbeker in Stavanger in 9.44 naar 100 meter.

Toernooidirecteur Jan Ykema is dan ook erg tevreden met het deelnemersveld. ”We hebben nog nooit zo’n internationaal deelnemersveld gehad. Er doen 24 internationale schaatsers mee uit zeven verschillende landen. Dit is fors meer dan ooit tevoren”, aldus Ykema.

SKA De Zilveren Bal Junioren

Een dag eerder, op dinsdag 7 maart, vindt het juniorentoernooi van De Zilveren Bal plaats. Er doen 120 jeugdschaatsers mee waaronder 36 talenten van de Sven Kramer Academy. De schaatsers die het podium halen tijdens het juniorentoernooi mogen een dag later meedoen aan het hoofdtoernooi.

SKA De Zilveren Bal Junioren is gratis te bezoeken. Voor de aanwezige bezoekers worden er handtekeningensessies georganiseerd met de deelnemers van het hoofdtoernooi. Ook is er gratis limonade voor de kinderen in het publiek.