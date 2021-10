Wereldmeiden integreren bij sportclubs in Sneek, Leeuwarden en Drachten

SNEEK- Stel je voor: je vlucht als jongedame noodgedwongen naar een ander land waarbij je alles en iedereen die je kent achterlaat. Je komt in een nieuw land waar alles anders is dan je gewend bent en waar je de taal niet spreekt. Je kent nog helemaal niemand. Je gaat wel naar school of je volgt lessen Nederlands. Maar wat moet je nu doen in je vrije tijd? Een vrijetijdsbesteding vinden die bij jou past is een uitdaging. En nieuwe mensen leren kennen, is niet voor iedereen even gemakkelijk. Hoe pak je dat nou aan?

In Sneek, Leeuwarden en Drachten helpt Sport Fryslân deze meiden op weg met het project Wereldmeiden. In dit project nemen zij drempels weg om zo de stap naar een sportclub gemakkelijker te maken. De Wereldmeiden worden vergezeld door buddy’s, dit zijn meiden die geboren zijn in Nederland of hier al langere tijd wonen en bekend zijn met het verenigingsleven of een sportclub. Tien weken lang komen de deelnemers samen om te sporten. Elke week maken zij kennis met een andere sport, verzorgd door lokale sportaanbieders. Na deze tien weken kiezen de deelnemers welke sport ze willen gaan beoefenen bij een sportclub met de buddy die bij ze past. Samen trainen ze tien keer mee en ervaren ze hoe het voelt om lid te zijn bij een sportclub.

Uit de praktijk

Onlangs maakten de Wereldmeiden in Sneek kennis met kickboksen. Een kickbokstrainer van Sportclub F & F uit Sneek laat met leuke spelvormen de essentie van de sport ervaren. Woorden als ‘doorzetten’, ‘rekening houden met een ander’ en ‘niet zomaar voor de gemakkelijke weg kiezen’, klinken door de zaal. De meiden beginnen voorzichtig, maar worden gedurende de les steeds fanatieker! De les eindigt met een potje sparren. Deelnemer Shuhd is super fanatiek. ‘Wanneer kan ik meetrainen op de club?’ vraagt ze aan het einde van de les.

Over Wereldmeiden

Wereldmeiden is een project in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van de Rijksoverheid. Hiermee wil de overheid de talenten van jongeren inzetten om via maatschappelijke projecten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Buddy’s krijgen na het doorlopen van het project dan ook een MDT- certificaat. Dit certificaat is een waardevolle aanvulling op het CV. Sport Fryslân is de uitvoerder van Wereldmeiden en doet dit samen met Sportbedrijf Drachten, BV Sport en Beweegteam Súdwest-Fryslân.