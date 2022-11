‘Wereldlichtjesdag’ ook in Sneek

SNEEK- Ook dit jaar wordt er in Sneek weer stilgestaan bij alle overleden kinderen en vormen we met elkaar, wereldwijd, een lint van licht. Je bent op zondag 11 december a.s. welkom om stil te staan bij het kind dat je mist, ongeacht de leeftijd en hoe lang het geleden is. Deze avond is voor iedereen: vader, moeder, broer, zus, opa, oma, oom, tante, leerkracht, betrokken vriend.