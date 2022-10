Wereldgozers integreren bij sportclubs Súdwest-Fryslân

SNEEK- Stel je voor: je vlucht als jongere noodgedwongen naar een ander land waarbij je alles en iedereen die je kent achterlaat. Je komt in een nieuw land waar alles anders is dan je gewend bent en waar je de taal niet spreekt. Je kent nog helemaal niemand. Je gaat wel naar school of je volgt lessen Nederlands. Maar wat moet je nu doen in je vrije tijd? Een vrijetijdsbesteding vinden die bij jou past is een uitdaging. En nieuwe mensen leren kennen, is niet voor iedereen even gemakkelijk. Hoe pak je dat nou aan?

Het Beweegteam Súdwest-Fryslân helpt deze jongens op weg met het project Wereldgozers. In dit project nemen we drempels weg om zo de stap naar een sportclub gemakkelijker te maken. De Wereldgozers worden vergezeld door buddy’s, dit zijn jongens die geboren zijn in Nederland of hier al langere tijd wonen en bekend zijn met het verenigingsleven of een sportclub.

Samen sporten

Vanaf 2 november, tien weken lang, komen de deelnemers samen om te sporten. Elke week maken zij kennis met een andere sport, verzorgd door o.a. lokale sportaanbieders. Na deze tien weken kiezen de deelnemers welke sport ze willen gaan beoefenen bij een sportclub met de buddy die bij ze past. Samen trainen ze tien keer mee en ervaren ze hoe het voelt om lid te zijn bij een sportclub.

Buddy’s gezocht

Lijkt het jou leuk om samen te sporten met jongens die net in Nederland zijn komen wonen? Ze wegwijs te maken in de Nederlandse sportwereld? En ben jij tussen de 14-28 jaar oud? Dan is Wereldgozers iets voor jou! Tijdens Wereldgozers leer je organiseren, samenwerken en ontdek je elkaars cultuur. Bovenal beleef je heel veel plezier en wie weet sluit je wel vriendschappen voor het leven! Je kan de MDT doen in je vrije tijd, maar ook als (maatschappelijke) stage voor je opleiding. Interesse? Neemt contact op met buurtsportcoach Lammert Harkema, via 06-13169152 of lammert@sportfryslan.nl.