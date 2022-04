Wereldboekendag en de Catalaanse ‘Dag van Sant Jordi’ op 23 april bij de Afûk

LEEUWARDEN - Zaterdag 23 april is het in Catalonië ‘De dag van Sant Jordi (Sint Joris)’, een dag waarop de mensen daar elkaar volgens de traditie boeken en rozen cadeau geven. Bovendien valt deze dag samen met de jaarlijkse ‘Wereldboekendag’, in 1995 vastgesteld door de UNESCO om aandacht te vragen voor het belang van boeken en lezen.

De combinatie van die twee vieringen was voor Ignasi Ripoll van het Assemblea Nacional Catalana Nederland (ANC) reden om de traditie dit jaar door te geven aan Nederland en contact te zoeken met de Afûk. Beide partijen staan voor de promotie van hun taal en cultuur. Samen organiseren ze nu de ‘Boeken- en Rozendag’ op 23 april in de Afûk Fryske boek- en kadowinkel in Leeuwarden.

Boeken- en rozendag

Op initiatief van Ignasi Ripoll vieren wij dit jaar op zaterdag 23 april voor het eerst de Boeken- en Rozendag bij de Afûk. Om 12.00 uur start het evenement in de winkel, waar verteld wordt over de dag van Sant Jordi en Wereldboekendag. Ook worden er Catalaanse gedichten voorgedragen, deels vertaald naar het Fries door Syds Wiersma, en er is aandacht voor Friese wijsheden. Bovendien krijgen alle klanten op zaterdag 23 april in de Afûk-winkel een mooie roos cadeau. (op=op)

Samenwerking ANC en Afûk

Het Catalaans behoort, evenals het Fries, tot de Europese minderheidstalen. “Wij waarderen en beschermen onze talen”, zegt het ANC-Nederland. Het ANC-Nederland is een van de buitenlandse takken van het Assemblea Nacional Catalana, een Catalaanse civiele maatschappelijke organisatie die zich onder meer inzet voor de promotie van cultuur en minderheidstalen. Dat doel sluit heel mooi aan bij de missie en het werk van de Afûk op het gebied van de Friese taal. Daarnaast is de Afûk niet alleen uitgever van boeken in het Fries en over Fryslân, maar beschikt deze bovendien over een gespecialiseerde boekwinkel. Alle reden om in te gaan op het Catalaanse initiatief en mee te werken aan de organisatie van het evenement.

Traditie

De ‘Diada de Sant Jordi’ (dag van Sint Joris), op 23 april, is een bijzondere feestdag in Catalonië. Het is niet alleen de dag van de beschermheilige, maar ook de dag van de roos als symbool van de liefde en de dag van het boek als symbool van de cultuur. Het is een traditie met een lange geschiedenis. De verering van Sant Jordi in Catalonië werd door de Generalitat, de regering van Catalonië, in 1456 uitgeroepen tot een officieel feest. Een belangrijk onderdeel van de hedendaagse festiviteiten is het traditionele uitwisselen van cadeaus: de man geeft de vrouw een roos en hij krijgt van haar een boek. Tegenwoordig krijgt iedereen natuurlijk een boek: vrouw, man én kind. “Wij denken dat het een van de mooiste tradities is die wij Catalanen hebben en dat het overal gevierd zou kunnen worden”, zegt Ignasi Ripoll.

De Dag van het Boek is in 1926 ingesteld omdat op 23 april de dood van Cervantes herdacht wordt. Het vieren van de Dag van het Boek werd al gauw overgenomen in Catalonië, en terwijl de traditie op andere plaatsen verwaterde, is deze in Catalonië uitgegroeid tot een van de populairste feesten, compleet met boekenmarkten en bloemenkraampjes en tal van culturele activiteiten.