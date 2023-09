Wereld Suïcide Preventie dag in IJlst

Er werd gezamenlijk zo’n vier kilometer in stilte gewandeld, met als eindpunt de Bloemfontein. Hier kregen verschillende mensen het woord. Fenna de Jong, ervaringsdeskundige bij GGZ Friesland, vindt het belangrijk aandacht te vragen voor dit onderwerp en zich in te zetten voor suïcidepreventie. ‘’Uit eigen ervaring met suïcidaliteit en suïcidale gevoelens weet ik dat echt gezien en gehoord worden, en erover mogen en kunnen praten kan maken dat je je wat minder eenzaam voelt.’’

Nynke Heeg

Naast een indrukwekkend verhaal van Nynke Heeg, die haar man na een ‘zelfongeluk’ is verloren, sprak ook bestuurder Ton Dhondt over het belang van initiatieven als Walk into the light. ‘’Praten is zó moeilijk, dat veel mensen worstelen in eenzaamheid, tot ze uiteindelijk geen uitweg meer zien. En dat raakt ons, dat raakt ons hard. Daar willen we iets aan doen.’’

Ook de ‘1K Z13 J3’ campagne is daar een voorbeeld van. Burgemeester Jannewietske de Vries opende tijdens de Walk into the light het eerste openbare bankje in gemeente Súdwest-Fryslân. ‘’De uitnodiging van deze bankjes is: heb aandacht voor elkaar en praat erover als je iets dwars zit’’.

‘Een goed gesprek begint met iemand écht zien’

De komende maanden plaatst de gemeente Súdwest-Fryslân in meerdere dorpen en steden 1KZ1EJ3-bordjes op bankjes, met de tekst ‘Een goed gesprek begint met iemand écht zien’.

Gister onthulde burgemeester Jannewietske de Vries het eerste bankje tijdens ‘Walk into the Light’.

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem: chat via www.113.nl of bel gratis 0800-0113.