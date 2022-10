Wens zebrapad op één van de drukste kruispunten van Súdwest-Fryslân komt uit

SNEEK- De Worp Tjaardastraat is, na de Prins Hendrikkade, de drukste weg van Súdwest-Fryslân. Dagelijks rijden 7.000 motorvoertuigen over deze weg. Na eerder al een gedeelte van de straat in te richten als 30km-zone, wordt nu ook actie ondernomen om het kruispunt voor de Zwetteschool veiliger te maken. Een zebrapad moet kwetsbare verkeersdeelnemers beter beschermen bij het oversteken. Daarmee luistert het college naar de wens van verschillende oproepen uit de mienskip.

Michel Rietman, wethouder Mobiliteit: “Tot voor kort was het verkeersbeleid in Súdwest-Fryslân niet gericht op ‘zwakke verkeersdeelnemers’, zoals fietsers en voetgangers. Dat moet anders. Ons doel is inzichtelijk krijgen waar de verkeersveiligheid voor deze doelgroep nog niet geborgd is en hoe we dit kunnen verbeteren. Daarbij varen we niet alleen op onze eigen kennis en kunde, maar zeker ook op de ervaringen van onze inwoners.”

Oproep uit de mienskip

De wens voor een zebrapad bij de ‘Zwetteschool’ is door verschillende betrokkenen meermaals uitgesproken. Zo deed het Wijkplatform Noorderhoek een dringende oproep tijdens één van de commissievergaderingen van de gemeenteraad. De directie van de Zwetteschool liet zich meermaals horen richting het college. En ook de leerlingen van de basisschool deden een oproep voor een veilige oversteek bij hun school.

Met het besluit voor een zebrapad komt de gemeente toe aan de oproepen vanuit de mienskip. “Ik vind het zo belangrijk dat we luisteren naar de behoeftes van onze inwoners. En dat is nu juist wat de politiek vaak verweten wordt niet te doen. We kunnen niet altijd instemmen met verzoeken, maar we willen wel het gesprek aangaan”, aldus wethouder Rietman.

Eén van de drukste kruispunten in Súdwest-Fryslân

Het kruispunt bij de Zwetteschool is één van de drukste oversteekplaatsen in Súdwest-Fryslân. Dagelijks rijden duizenden motorvoertuigen over de Worp Tjaardastraat terwijl kinderen, ouderen en andere omwonenden moeten oversteken om bij de school of de supermarkt te komen. “Omdat niet alleen kinderen van de Zwetteschool, maar ook ouderen en bewoners van de Bomenbuurt gebruik maken van de oversteekplaats, spreken we van een ‘continuestroom’ van overstekers. Het belang van zo’n continuestroom is dat de veiligheid van de voetgangers gedurende de hele dag geborgd wordt. Het zebrapad versterkt de veiligheid op deze locatie”, legt Rietman uit.

Met de toezegging vanuit het college wordt de procedure gestart om een zebrapad aan te leggen. De verwachting is dat het zebrapad er rond de herfstvakantie ligt.