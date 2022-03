Welkom op de verkiezingsavond van Súdwest-Fryslân

SNEEK- Gemeente Súdwest-Fryslân organiseert op 16 maart, na het sluiten van de stembussen, een uitslagenavond. Vertegenwoordigers van de politieke partijen, politiek geïnteresseerde inwoners en stembureauleden komen in het Atrium in Sneek bijeen om de voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen te volgen.

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn. Er is niet een vast programma. De avond is vooral bedoeld om elkaar te ontmoeten. Op een aantal momenten deelt burgemeester Jannewietske de Vries een tussenstand met voorlopige uitslagen. Daarnaast gaan studenten van ROC Friese Poort af en toe de zaal in om de stemming te peilen bij de verschillende partijen.

Verkiezingsavond van Súdwest-Fryslân

Datum: Woensdag 16 maart 2022 Tijd: Vanaf 20.45 uur

Locatie: Atrium

Oud Kerkhof 11, Sneek