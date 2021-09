Welkom bij het Fries Scheepvaart Museum

SNEEK- Het museum is weer geopend voor publiek. Om de 1,5 meter afstand te waarborgen is het museum gebonden aan een maximum aantal bezoekers. Reserveer online uw tickets om er zeker van te zijn dat u naar binnen kunt.

Het FSM vraagt u om ook in het museum de algemeen geldende richtlijnen van het RIVM in acht te nemen. Blijf thuis wanneer u verkoudheidsklachten hebt, of huisgenoten met verkoudheidsklachten en koorts. Kunt u wel op pad, desinfecteer en was uw handen dan regelmatig, hoest en nies in uw elleboog, en houd altijd 1,5 meter afstand van mensen die niet tot uw huishouden behoren.

In het gebouw is geen vaste looproute, de gangpaden zijn breed genoeg om elkaar te kunnen passeren. Op verschillende plaatsen in het museum staan aanwijzingen, het FSM vraagt u die op te volgen. Op deze manier kunt u veilig en verantwoord het museum bezoeken. Het museumcafé is vooralsnog gesloten.

Over het museum

In het Fries Scheepvaart Museum staat de geschiedenis van de Friese scheepvaart centraal. Maar ook de historie van de stad Sneek en omgeving komen in het museum ruimschoots aan bod. Het gaat dus niet alleen over skûtsjesilen, de Sneekweek en de Friese zeemacht, maar ook over de Elfstedentocht of over de Sneker Waterpoort. En er is ook een prachtige verzameling zilver te zien. De grootste zaal van het museum is gereserveerd voor kinderen; in dit interactieve kindermuseum mogen ze alles aanraken! Je kunt er 'varen', een vlot bouwen, je verkleden als viking en testen of je sterk genoeg bent om een skûtsje te trekken. Om het feest compleet te maken zijn er verschillende gezins-speurtochten verkijgbaar die je door het hele museum leiden.



U bent van harte welkom

Voor slechts € 17,50 per jaar kunt u ook lid worden van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum en heeft u gratis toegang tot het museum. U profiteert als lid bovendien van allerlei andere extra's.

Wilt u weten wat andere bezoekers van het Fries Scheepvaart Museum vinden? Lees meer hierover op de website van Tripadvisor en Zoover.