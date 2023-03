Welke watersport moet je deze zomer proberen op het Sneekermeer?

INGEZONDEN - Eindelijk is het lente! Watersporten zijn één van de beste manieren om koel te blijven tijdens warme zomerdagen in Sneek.

Geen dag is te heet als je ergens een duik kunt nemen, dus om de leuke dagen die voor je liggen te vieren, kun je deze zomer wellicht een nieuwe watersport uitproberen. Of het nu gaat om baantjes trekken, waterskiën of kiteboarden, je zult zeker iets nieuws vinden om te proberen. Er zijn ook tal van watersporten die gezinnen samen kunnen doen, waardoor het een geweldige manier is om quality time met uw geliefden door te brengen.

1. WATERSKIËN

Iedereen die wel eens op waterski's heeft gestaan, kent het gevoel van opwinding en prestatie. Waterskiën is een training voor het hele lichaam, van het vastgrijpen van de sleepkabel tot het onder je houden van je benen. Maar op stahoogte staan, met je ski's door het water snijdend terwijl het onder je door glijdt, is een uniek genot.

Als je eenmaal je evenwicht hebt gevonden op twee ski's, is het de moeite waard om te proberen een ski te laten vallen en te slalommen. Dat is net zoiets als de zijwieltjes van je fiets halen. Je kunt in een oogwenk draaien, over het kielzog van de boot springen en muren van spray omhoog sturen.

De sleutel tot het opstaan op één of twee ski's is de volgende: houd je ski's recht voor je met je knieën tegen je borst. Hoe verder je je knieën strekt, hoe moeilijker het is om op te staan. Als je gehurkt blijft, kom je sneller en met minder moeite uit het water.

2. WAKEBOARDING

Wakeboarden is voor het water hetzelfde als snowboarden voor de sneeuw. Het is gemakkelijker om op een wakeboard op te staan dan op ski's, vooral door het grotere oppervlak van het board. Je begint met het board recht voor je en je voeten op gelijke hoogte. Als de boot je naar voren trekt, draai je vanzelf mee om je voorste been naar voren te laten gaan.

Wakeboarden is de ultieme sport voor wie wil proberen te springen in het kielzog van de boot. Een wakeboard heeft een grote "pop". Dat wil zeggen, als je de helling van het kielzog oprijdt, wil het natuurlijk de spanning vasthouden en loslaten, waardoor je zoveel lucht krijgt als je wilt proberen. Maar maak je geen zorgen: wakeboarden is ook leuk als je liever aan de grond blijft.

3. KNEEBOARDING

Als je bij je eerste poging omhoog wilt, overweeg dan kneeboarden. Bij deze sport rust je op je knieën op een traanvormige plank, met een band over je dijen om je vast te zetten. Net als bij skiën en wakeboarden houd je je vast aan een sleepkabel en ga je heen en weer over het kielzog van de boot.

Hoe avontuurlijker je bent, hoe meer je geneigd zult zijn om te proberen een beetje lucht uit het kielzog te halen. Op een kneeboard heb je minder schokdemping dan op een wakeboard, omdat het veersysteem van je lichaam - met andere woorden, je knieën - aan de plank vast zit. Je kunt de landing op twee manieren uitvoeren: door met de staart eerst te landen in een hoek om een deel van de impact te absorberen, of door het kielzog volledig te verlaten en de overgang naar de andere kant te maken.

4. SURFING

Surfen bestaat al duizenden jaren en heeft zijn intrede gedaan in vele culturen. Van Zuid-Amerika tot Polynesië zijn er bewijzen dat mensen al sinds de prehistorie golven vangen voor hun plezier en om te vissen. Als je in de buurt van de oceaan bent, is er geen beter moment om het surfen voor het eerst te proberen. Het is lang wachten op de juiste golf, maar als die komt, is er geen beter gevoel dan dat. Je kijkt ernaar als hij achter je opkomt. Je peddelt meegeeft een paar peddelslagen meer dan je denkt nodig te hebben, en voila, je board klikt vast. Daar ga je, met de kracht van de wind en het getij naar de kust.