Welke tuinbank past bij jouw tuin?

Op zonnige dagen brengen sommige mensen zelfs uren door in hun tuin. Niet gek, want ’s avonds koelt het namelijk nauwelijks af. Hierdoor kun je tot in de late uurtjes genieten in jouw tuin. Uiteraard kan dit alleen als er tuinmeubelen aanwezig zijn. Je kunt een tafel met stoelen neerzetten, maar ook voor een tuinbank kiezen. Heb je een kleine tuin? Denk dan niet dat er geen ruimte is voor een bank. In dat geval kun je bijvoorbeeld een inklapbare tuinbank kopen. Daarnaast zijn er nog talloze andere mogelijkheden. Vind je het lastig om een keuze te maken? Wij vertellen jou hier welke tuinbank bij jouw tuin past.



Bepaal welke soort bank jouw voorkeur geniet

Heb je al enigszins gekeken naar de mogelijkheden op het gebied van tuinbanken? Dan is het je vast en zeker opgevallen dat er ontzettend veel te kiezen valt. Dit maakt het er allemaal niet makkelijker op. Daarom raden wij je aan eerst voor jezelf te bepalen welke soort bank jouw voorkeur geniet. Vraag jezelf hierbij allereerst af wat het doel van de bank is. Wil je er alleen extra zitplaatsen mee creëren of is de bank meer bedoeld om te relaxen? Als dit laatste het geval is, koop je bijvoorbeeld een Hartman tuinbank bij Van der Garde tuinmeubels. Dit merk verkoopt namelijk een aantal loungebanken waarin je heerlijk kunt relaxen.



Heb je geen ruimte voor een grote loungebank? Dan denk je mogelijk dat er helemaal geen geschikte bank voor jouw tuin te vinden is. Toch is dit wel degelijk het geval. Je kunt namelijk een inklapbare tuinbank kopen. Doordat je deze bank in kunt klappen, neemt hij niet veel ruimte in beslag. Daarbij komt dat je hem makkelijk en snel op kunt bergen als het weer minder wordt. Is een loungebank te groot, maar zoek je wel een bank waarin je lekker kunt relaxen? Dan is een schommelbank misschien iets voor jou. Doordat deze bank kan schommelen, kom je helemaal tot rust als je er plaats in neemt.



Kies een geschikte materiaalsoort

Om te bepalen of een tuinbank bij jouw tuin past, kijk je niet alleen naar het soort bank. Nee, want ook het materiaal speelt mee. Als we het over een tuinbank hebben, denken veel mensen al snel aan een bank van hout. Je kunt vandaag de dag inderdaad een groot aantal houten tuinbanken kopen. Omdat hout een natuurlijk product is, sluit zo’n bank naadloos aan op jouw tuin.



Een houten tuinbank ziet er mooi uit, maar er hangt ook een nadeel aan. Houten tuinbanken moet je namelijk regelmatig onderhouden. Zit je hier niet op te wachten? Dan geniet zo’n bank mogelijk niet jouw voorkeur. Gelukkig is dit geen probleem, want je hebt nog genoeg andere mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld ook voor een tuinbank van aluminium of riet (rotan) kiezen. Grote voordeel van laatstgenoemde materiaalsoorten is dat je ze niet of nauwelijks hoeft te onderhouden.



Is de bank bestand tegen verschillende weersomstandigheden?

Als je een tuinbank koopt, wil je deze het liefst het hele jaar door in jouw tuin laten staan. Veel tuinbanken zijn tegenwoordig bestand tegen de wisselende weersomstandigheden in ons land, maar dit geldt helaas niet voor iedere bank. Zo kan een goedkope houten tuinbank in de loop der tijd gaan rotten als deze langdurig wordt blootgesteld aan water. Metalen tuinbanken kunnen op hun beurt gaan roesten als ze lange tijd in de regen blijven staan.



Om te voorkomen dat jouw tuinbank gaat rotten of roesten, kun je hem telkens naar binnen halen als het gaat regenen. Waarschijnlijk zit je hier niet op te wachten. Heb je een tuinbank op het oog? Kijk dan eerst of deze bestand is tegen verschillende weersomstandigheden. Als dit het geval is, heb je waarschijnlijk een geschikte tuinbank voor jouw tuin gevonden.