Welke partij past bij jou? Doe de online StemWijzer

SNEEK- Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Er doen 11 politieke partijen mee in Súdwest-Fryslân. Om de partijen met elkaar te kunnen vergelijken, hebben we samen met ProDemos en de deelnemende partijen een StemWijzer ontwikkelt.

Eens of oneens

Moeten er meer flats komen? Meer geld voor de zorg? Huizen bouwen in alle kernen? Blijft de gemeente tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen organiseren?

In de StemWijzer kun je reageren op stellingen. Daarna zie je direct met welke partij je het meest eens bent. Ook kun je per onderwerp zien wat de mening van elke partij is. Zodat je ze goed kunt vergelijken.

Doe de StemWijzer online of download de gratis StemWijzer-app, beschikbaar voor Android en iPhone