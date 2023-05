Welke onderneming wint Ondernemersprijs 2023?

SNEEK- In november 2021 werd Brandsma Digitaal Meten (BDM) uit Bolsward uitgeroepen tot dé onderneming van Súdwest-Fryslân. Welk bedrijf wordt de opvolger? Het startschot voor de nieuwe zoektocht is gegeven. Bedrijven kunnen zich tot en met 15 juni aanmelden. Tijdens hét Ondernemersevent op 28 november dit jaar maken we de winnaar bekend.

Recent won Movacolor uit Sneek de verkiezing Friese Onderneming van het Jaar. “Een prachtig resultaat en we hebben nog veel meer mooie bedrijven, groot en wat kleiner, die we graag motiveren, stimuleren en een podium willen geven. Daarvoor is de Ondernemersprijs in Súdwest-Fryslân”, licht wethouder Bauke Dam toe.

Net als in 2021 zal YnBusiness de screening van de inschrijvingen doen aan de hand van een bedrijfsscan. Vervolgens zal een vakjury het stokje overnemen en de keuze voor de finalisten en de uiteindelijke winnaar maken.

Ondernemen met impact belangrijke factor

De winst is niet doorslaggevend. Een bedrijf moet uiteraard financieel gezond zijn, maar we vinden het belang van de impact veel belangrijker. “We zoeken ondernemers die met hun bedrijf een positieve bijdrage leveren aan de leefomgeving, aan de arbeidsmarkt, aan de lokale economie of aan de circulaire uitdagingen. Ik ben echt heel benieuwd welke bedrijven mee gaan doen. We hebben zoveel inspirerende en impact-makende bedrijven in Súdwest-Fryslân. Elke keer als ik daaraan denk, maakt dat me grutsk!”, laat wethouder Dam weten.

Aanmelden tot en met 15 juni

Heb jij een bedrijf en wil je meedoen aan de Verkiezing Onderneming van het jaar 2023? Of heb je zelf geen bedrijf, maar ken je een bedrijf dat het verdient om de prijs te winnen?

Voor meer info: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/ondernemersprijs/