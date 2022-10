Welke ondernemer zet jij in het zonnetje?

SNEEK- Op vrijdag 18 november is het de Dag van de Ondernemer. De gemeente Súdwest-Fryslân is ontzettend trots op het lef en doorzettingsvermogen van de ondernemers in Súdwest-Fryslân en zetten ondernemers in de gemeente dan ook graag in het zonnetje. Welke ondernemer verdient volgens jou dit jaar extra waardering?